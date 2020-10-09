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ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş miting çakılması!

AA |  09 Ekim 2020 Cuma - 7:13 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 7:13

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi devam eden ABD Başkanı Donald Trump, kendisi iyi hissettiğini belirterek, cumartesi akşamı seçimler için kritik olan Florida'da, pazar akşamı da bir diğer kritik eyalet olan Pennsylvania'da miting yapmak istediklerini söyledi.


Covid-19 tedavisine Beyaz Saray'da devam eden  ABD Başkanı Donald Trump, Fox  televizyonunda yayımlanan Sean Hannity Show'a telefon ile bağlanarak  değerlendirmelerde bulundu. Trump, kendisini gayet iyi hissettiğini vurgulayarak, seçimler için  kritik iki eyalet olan Florida ve Pennsylvania konusunda, "Planlanabilirse,  cumartesi akşamı Florida'da, pazar akşamı da Pennsylvania'da miting yapmak  istiyorum." diye konuştu.
 
 Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD), Trump ve Demokrat rakibi  Joe Biden'ın 15 Ekim'de yapacağı canlı yayın tartışmasını sanal ortama taşımasına  taşımasına da tepki gösteren Trump, "Ben sanal ortamda yapılacak bir tartışmaya  katılmam." dedi.
 
Trump, Biden'a da "Hadi Joe, hadi tartışmayı yüz yüze yapalım."  çağrısında bulundu.Hannity'nin "Kovid-19 testiniz negatif çıktı mı?" şeklindeki ısrarlı  sorusu üzerine Trump, "Yarın tekrar Kovid-19 testi yaptıracağım. Sürekli test  yapmak için bir nedeni yok. Ancak doktorlar en son vücudumda çok az enfeksiyon ve  virüs buldu." ifadesini kullandı.  Trump'ın yayın esnasında iki kes sesinin kısılması ve başkanın  boğazını temizleyerek konuşmaya devam etmesi ise dikkati çekti.
 
  
 

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ABD Trump miting
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