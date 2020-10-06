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ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu

AA-DHA |  06 Ekim 2020 Salı - 2:00 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 2:01

ABD Başkanı Donald Trump, dört gündür yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu oldu.


Donald Trump, kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayarak, "Kovid-19'dan korkmayın. Onun hayatınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Trump yönetimi altında, gerçekten çok iyi olan bazı ilaçlar geliştirdik ve bilgi birikimi edindik. 20 yıl önce olduğundan daha iyi hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
 
Donald Trump'ın doktorları son açıklamalarında, ABD Başkanı'nın sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti.

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