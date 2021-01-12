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ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu! istifa edecek mi?

AA |  12 Ocak 2021 Salı - 18:57 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 19:33

ABD Başkanı Donald Trump, geçen haftaki Kongre baskını hususunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." açıklamasında bulunurken, kendisine yönelik azil sürecini de "cadı avının devamı" olarak nitelendirdi.


Trump, Texas eyaletine yapacağı ziyaret öncesi, Beyaz Saray'dan  ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
6 Ocak'taki Kongre baskını sonrası ilk kez basının karşısına çıkan  Trump, söz konusu olayla ilgili, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim." dedi.
 
Trump, kendisine yönelik azil süreci konusunda ise "Azil süreci,  siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma. Bu  azil süreci, büyük bir öfkeye yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
Başkan Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato  Azınlık Lideri Chuck Schumer'in, kendisini azletmeye yönelik çabalarını "korkunç"  olarak nitelendirdi.
 
Trump'tan, Kongre baskını öncesi yaptığı konuşma için "gayet uygun bir  konuşmaydı" savunması  
ABD Başkan Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskını  konusunda sorumluluğu üstlenmeyerek, "O sabah destekçilerime yaptığım konuşma,  gayet uygun bir konuşmaydı." dedi.  
 
Trump, Texas eyaletine yapacağı ziyaret öncesi Washington DC  yakınlarındaki Andrews Hava Üssünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 
6 Ocak'taki Kongre baskını konusunda kendisinin payı olduğu yönündeki  görüşleri reddeden Trump, "Yaz aylarında Portland ve Seattle'da yaşanan  ayaklanmalara bakarsanız, üst düzey siyasetçilerin söylediklerinin ciddi bir  problem olduğunu görürsünüz. Ancak, uzmanlar benim çarşamba günkü konuşmamı  analiz ettiler. O sabah destekçilerime yaptığım konuşma gayet uygun bir  konuşmaydı." görüşünü paylaştı.
 
Trump, kişisel hesabını süresiz olarak askıya alan Twitter ve bazı  kısıtlamalara giden diğer sosyal medya şirketlerine de tepki gösterdi.
 
Sosyal medya şirketlerinin tutumunu "ülkemiz için korkunç" sözleriyle  eleştiren Trump, "Sosyal medya şirketlerinin felaket bir hata yaptığını  düşünüyorum. Onlar çok bölücü davranıyor. Çok uzun süredir tahmin ettiğim şeyleri  şu an yapıyorlar. İnsanlar da buna tepki göstermiyor. Sosyal medya şirketlerinin  yaptığı çok tehlikeli." diye konuştu.
 
 
 

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ABD Başkanı Donald Trump istifa
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