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ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 2:10 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 2:12

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Kral Selman'ın  bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri bildirildi.
 
İki liderin, bölgesel güvenliği ele aldığına işaret edilen açıklamada,  bu kapsamda Yemen'deki iç savaşın bitirilmesi için Birleşmiş Milletler ve ABD  tarafından yürütülen yenilenmiş diplomatik çabaların ve İran destekli grupların  saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın korunması konusunda ABD'nin kararlılığının  vurgulandığı aktarıldı.
 
Açıklamada, ABD'nin Suudi aktivistlerin salıverilmesini olumlu  karşıladıklarına işaret edildiği aktarılarak, "Başkan Biden, ABD'nin evrensel  insan hakları ve hukuka üstünlüğüne verdiği önemi bir kez daha vurguladı."  bilgisi yer aldı.
 
Biden'ın Kral Selman'a, ikili ilişkileri güçlü ve şeffaf yapmak için  çalışacağının sözünü verdiğinin belirtildiği açıklamada iki liderin ortak çıkar  ve endişe konularında birlikte çalışılması için mutabık kaldığı kaydedildi.
 
Kaşıkçı raporu Biden-Selman görüşmesinin sonrasına ertelenmişti
 
Öte yandan ABD basını, perşembe günü açıklanması beklenen Suudi  gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporun, açıklanma tarihinin  ertelendiğini duyurmuştu.
 
Basına konuşan kaynaklar, söz konusu raporun Biden'ın Kral Selman ile  yapacağı telefon görüşmesi sonrasına ertelendiğini belirtmişti.

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