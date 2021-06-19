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ABD Başkanı Biden, köpekleri "Champ"ın öldüğünü duyurdu

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 21:15 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 21:15

ABD Başkanı Joe Biden, "Champ" adlı köpeklerinin öldüğünü açıkladı.


Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13 yaşındaki Alman kurdu  cinsi köpeklerinin evde yaşlılıkla bağlantılı olarak hayata veda ettiğini  belirtti.
 
Champ'ı, 2008'de başkan yardımcısı seçildikten sonra edindiğini  kaydeden Biden, "Son 13 yılda, Biden ailesi tarafından sürekli sevilen ve hayran  kalınan değerli bir arkadaşımızdı." ifadesini kullandı.
 
Biden ve eşi Jill Biden'in Major adlı, 2018'de edindikleri ikinci bir  Alman kurdu cinsi köpekleri daha bulunuyor.
 
Major, Biden Beyaz Saray'a taşındıktan sonra çalışanlara yönelik iki  ayrı ısırma olayı nedeniyle haberlere konu olmuştu.

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ABD Champ Joe Biden
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