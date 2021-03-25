25 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.394 -1.38 EURO 9,4060 0.23
USD 7,9590 0.48 ALTIN 441,700 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD Başkanı Biden kararını açıkladı: Kuzey Kore ve Çin...

AA |  25 Mart 2021 Perşembe - 22:22 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 22:25

ABD Başkanı Joe Biden, ilk basın toplantısında, Afganistan'dan 1 Mayıs'a kadar çekilmelerinin zor olduğunu ve Çin'in küresel bir hakimiyet kurmasına izin vermeyeceklerini söyledi.


Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısını Beyaz  Saray'da düzenledi.
 
Başkanlığının ilk 100 günü için 100 milyon Kovid-19 aşısı hedefi  koyduklarını belirten Biden, "Bu hedefimize çoktan ulaştık. Şimdiki hedefimiz ilk  100 günde 200 milyon doz aşı." ifadesini kullandı.
 
Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 1 Mayıs'a kadar tamamen  çekme planına ilişkin ise "1 Mayıs'a kadar askerlerimizin tamamını çekmemiz  taktiksel nedenlerle zor duruyor ancak burada uzun süre kalmaya niyetimiz  olmadığını söyleyebilirim." dedi.
 
Bir gazetecinin "Gelecek yıl da ABD'yi Afganistan'da göreceğimizi  söyleyebilir miyiz?" sorusuna ise Biden, "Böyle bir resim çizemem." yanıtını  verdi.
 
Biden, Afganistan'dan çekildikten sonra bölgenin güvenliğinin  sağlanması için Afganistan'da asker bulunduran NATO müttefikleri ile  görüştüklerini ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bu hafta Brüksel'de NATO  müttefikleri ile temasta bulunduğunu kaydetti.
 
Joe Biden, gelecek planlarına ilişkin, "2024 seçimleri için yeniden  aday olmayı planlıyorum." diye konuştu.
 
78 yaşındaki Joe Biden'ın, toplantıda "120 yıl önce Senatoya  girdiğimde." şeklinde bir cümle kurması ise sosyal medyada gündem oldu.
 
Çin'e "rekabet" mesajı
 
Çin'e yönelik dış politikalarını da değerlendiren Biden, "Çin ile  çetin bir karşılaşma değil, bir rekabet peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Biden, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping ile uzun süredir tanıştıklarının  altını çizerek "Çin dünyada hakimiyet kurma, dünyanın en zengin ve güçlü ülkesi  olma hedefinde ama benim başkanlığım döneminde bu olmayacak." şeklinde konuştu.
 
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileri konusunda da  çözümler üzerinde çalıştıklarını ve 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi  kapsamında 100 milyondan fazla kişiye 1400'er dolarlık çek gönderdiklerini  belirten Biden, yakın zamanda milyonlarca kişiye daha bu çeklerin ulaşacağını  belirtti.
 
Biden, ABD'lilerin birçoğunun ekonomik zorluk içinde olduğunun altını  çizerek, "Amerikan halkına şunu söyleyebilirim ki yardım geldi, umut da yolda."  diye konuştu.
 
Kovid-19 dışında göçmenlik, silah kontrolü, oy hakkı gibi sorunların  da masada beklediğinin anımsatılması üzerine Biden, "Ben bu görevde halkta  bölünme oluşturma için değil, problemleri çözmek için geldim." dedi.
 
Trump'a yüklendi
 
 Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenler ve  refakatsiz çocuklar konusunda da Biden, "İnsanlar benim iyi bir insan olduğumu  bildiği için geliyor. Bu nedenle de bu kadar insan sınıra yığıldı. Onlar,  Biden'ın iyi bir insan olduğunu bildikleri için geliyor." ifadesini kullandı.
 
Her yıl mart ayında sınırda göçmen hareketliliği olduğunu savunan  Biden, "Trump döneminde göçmenlik sistemi dağıtılmıştı, biz şimdi yeniden inşa  etmeye çalışıyoruz." diyerek eski Başkan Donald Trump'a yüklendi.
 
Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin doğal afetler, ülke içi  çatışmalar ve çetelerden kaçtığının altını çizen Biden, bu konuda da çözüm  arayışında olduklarını dile getirdi.
 
Biden göçmen politikalarından dolayı özür dilemeyecek
 
Meksika'nın ABD'den geri çevrilen göçmenleri almak istemediğini  belirten Biden, "Meksika ile iletişim halindeyiz. Bütün göçmenler ülkelerine geri  dönmeli." mesajını verdi.
 
Refakatsiz göçmen çocukların sınır bölgelerinde elverişsiz ortamlarda  tutulmasına ilişkin de Biden, "Bu tamamen kabul edilemez bir durum." dedi.
 
Trump'ın Meksika sınırına duvar ördürme ve göçmenlere yönelik  "Meksika'da kalın" uygulamalarını kaldırdığı için pişman olup olmadığının  sorulması üzerine Biden, "Trump’ın hukuk, uluslararası hukuk ve insan onuru  üzerinde olumsuz etkileri olan politikalarını kaldırdığım için özür  dilemeyeceğim." dedi.
 
Kuzey Kore değerlendirmesi
 
Biden dün gece Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesi yapmasına  ilişkin, "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir.  Bölgedeki ortak ve müttefiklerimiz ile iletişim halindeyiz. Gerilimi tırmandırmak  isterlerse, uygun bir yanıt veririz. Ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırım.  Bu diplomasi ancak nükleerden arınma ile sonuçlanmalı." ifadelerine yer verdi.
 
Çin ile görüşmelerinde de uluslararası düzen ve insan haklarının  korunmasının ön planda olduğunu belirten Biden, "Çin ile ilgili demokrasileri bir  araya gelmeye ve geleceği tartışmaya davet edeceğim. Çin'i kurallara uyması için,  yaptıklarından sorumlu tutacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 

ETİKETLER

ABD Joe Biden Çin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.