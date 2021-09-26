ABD Başkanı Biden’ın ekibi PKK'yı Beyaz Saray'da ağırladı

Son dakika haberine göre; ABD Kongresi, PKK’ya 177 milyon dolar aktarılmasını kapsayan savunma bütçesini onaylarken, Suriye’den bir grup terörist Beyaz Saray’da ağırlandı. PKK’nın kontrolündeki Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed’in içinde olduğu 5 kişilik grup, Biden’ın ekibinden isimlerle görüştü. SDM’li grup daha sonra FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Dış İlişkiler Komitesi üyesi Temsilci Bradley S. Schneider ile bir araya geldi.

PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’ye binlerce TIR dolusu silah veren ABD ’den skandal bir adım daha geldi. ABD Kongresi, içerisinde PKK ’ya 177 milyon dolar aktarılmasını öngören maddenin de yer aldığı savunma bütçesini onaylarken, Suriye’den bir grup terörist de Washington ’da görüşmelerde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda PKK/YPG’li teröristlerle görüşmek üzere Suriye’nin kuzeyine bakan yardımcı gönderen ABD, bu kez ise teröristleri Beyaz Saray ’da ağırladı.

BIDEN’IN EKİBİYLE GÖRÜŞTÜLER

Terör örgütü PKK’nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Amed, sözde Başkanlık Konseyi üyesi Bassam Sakr, örgütün sözde Washington temsilcisi Sinem Muhammed, sözde Cezire Bölgesi Yürütme Konseyi Eş Başkanı Nazira Goriye ve Sözde Deyrizor Özerk Yönetim Eş Başkanı Gassan el Yusuf’un yer aldığı PKK’lı heyet, Washington’da ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibiyle görüştü.

Temsilciler Meclisi’nin Türkiye karşıtı üyesi nSchneider, PKK’lı grubu odasında ağırladı.

ABD: SURİYE’DE KALACAĞIZ

Beyaz Saray yetkilileri görüşmelerde terör örgütü ile işbirliği taahhüdünü yineledi. Yine DEAŞ’ı bahane eden ABD, DEAŞ terör örgütünün kalıntıları nihai olarak ortadan kaldırılana kadar ABD güçlerinin bölgede kalacağı yönünde söz verdi. Teröristler ise görüşmede Türkiye’yi ve Suriye Milli Ordusu’nu (SMO) şikayet etti. Görüşmelerde, Suriye’de çözüm için izlenecek yol haritasının netleştirildiği öne sürüldü.

PKK heyeti, Temsilciler Meclisi Kadın Komitesi Eş Başkanı Brenda Lawrence ile de görüştü.

TÜRKİYE KARŞITIYLA ÖZEL TOPLANTI

PKK’lı heyetin diğer durağı Temsilciler Meclisi oldu. Teröristler burada Dış İlişkiler Komitesi üyesi Temsilci Bradley S. Schneider ile bir araya geldi. Türkiye karşıtı girişimlere öncülük eden ve FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen Schneider, komite nezdinde teröristlere destek sözü verdi. Kongredeki Temsilciler Meclisi Kadın Komitesi Eş Başkanı Brenda Lawrence ile de görüşen teröristler, ABD Dışişleri Bakanlığı ’na bağlı Amerikan Barış Enstitüsü’nde de lobi çalışması yürüttü.

ÖRGÜTE 177 MİLYON DOLAR DAHA!