04 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.535 0.09 EURO 8,5570 -0.80
USD 7,1410 -0.33 ALTIN 411,150 -2.59
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD Başkanı Biden ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 22:45 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 22:45

ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduktan sonra ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı ve "diplomasi geri döndü" ifadesini kullandı.


Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Amerikan kurumları  içerisinde ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığında personele  yönelik kısa bir selamlama konuşması yaptı, "Amerika geri döndü, diplomasi geri  döndü." dedi.
 
Blinken'ın bakanlık görevini çok zor bir dönemde devraldığını dile  getiren Biden, yönetiminde görev alan herkesin özveriyle çalışarak bu süreci  atlatacaklarını belirtti.
 
ABD'nin küresel ölçekte diplomasi adımlarını yoğunlaştırıp sorunların  çözümünde diplomasiye ağırlık vereceğini kaydeden Biden, Dışişleri Bakanı Antony  Blinken ve ekibine güvendiğini söyledi.
 
Amerikan medyası, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğunda ilk  ziyaretini Savunma Bakanlığına yapan önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine  Biden'ın ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yapması "yeni yönetimin diplomasiye  daha fazla önem vereceği" şeklinde yorumladı.

ETİKETLER

ABD Joe Biden Dışişleri Bakanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.