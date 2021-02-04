ABD Başkanı Biden ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduktan sonra ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı ve "diplomasi geri döndü" ifadesini kullandı.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Amerikan kurumları içerisinde ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığında personele yönelik kısa bir selamlama konuşması yaptı, "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü." dedi.

Blinken'ın bakanlık görevini çok zor bir dönemde devraldığını dile getiren Biden, yönetiminde görev alan herkesin özveriyle çalışarak bu süreci atlatacaklarını belirtti.

ABD'nin küresel ölçekte diplomasi adımlarını yoğunlaştırıp sorunların çözümünde diplomasiye ağırlık vereceğini kaydeden Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ekibine güvendiğini söyledi.