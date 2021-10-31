ABD Başkanı Biden G20 sonrası açıkladı: Hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısında, İtalya Başbakanı'na teşekkür etti. Biden satır başları ile şunları söyledi:

Dün, Merkel ve Johnson ile görüştük. İran 'la nükleer müzakereler konusunu aldık. Dünya çapında var olan tedarik zinciri konusunu ele aldık. Birçok konuda mutabık kaldık. Bu konuda oylamaya da gideceğiz.

ABD karbon salınımı ile ilgili dünyanın ilk ticaret anlaşmasını yaptı. İşçilerimizi desteklerken iklim zirvesini de es geçmemek için

Daha sonra sorulara cevap veren oy oranının düşmesiyle ilgili Biden şunları söyledi

ABD'nin geri dönüşünü herkes gördü. Burada büyük bir destek gördük. ABD bu gündemin en kritik parçası. Sayılar artar azalır, şu an vasat durumda. Diğer başkanların da başına geldi. Ben sayılara bakmak için gelmedim. Ben iklim krizi ile mücadele edeceğiz, Amerikan işçilerinin durumunu iyileştireceğimi söyledim bunları yapıyorum.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

G20 Zirvesinin iklim krizi konusunda en önemli tasarılardan birini hazırladık. Bunun da geçeceğini göreceksiniz. Vergiden, elektrikli cihazlara ve araçlara kadar yatırım yapmak için kaynak ayıracağız. Rusya ve Çin, buraya gelmedikleri için iklim krizi için taahhütte bulunmadılar. Ben hayal kırıklığına uğradım.

TIR SÜRÜCÜLERİ ÇOK ÇALIŞIP AZ KAZANIYORLAR YENİ İŞE GİREN YOK

Petrolde bir galon fiyatında küçük bir artış çalışan kesimi önemli ölçüde artırıyor. Bazı ülkelerin petrol üretimini artırmamasını anlayamıyorum. ABD'deki önemli sorunlardan biri de özellikle kamyon sürücüsü çalışmaya katılmadı. ABD'de şöförlerin büyük kısmı sendikalı değil ve fazla para kazanamıyorlar. Yaklaşık 60 büyük ekonomist bizim tekliflerimizin uygulanması halinde ekonominin kazanacağı görüşünde.

Nükleer müzakereler konusunda İran'ın ciddi olup olmadığıyla ilgili, Roma 'da meslektaşlarımla görüşmeler yaptık. Biz geçmişte bir araya gelmiş ve değişim yapmamız gerektiğini ele almıştık. Trump'ın aldığı hatalı karaların etkisi altındayız. Ama iran'ın nükleer müzakerelere gelmesinden yanayız.

İran'ın ABD çıkarına yönelik saldırıları ve eylemlerine cevap veriyoruz ve vereceğiz.