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ABD Başkanı Biden'dan yaptırım kararı!

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 11:56 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 11:56

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD'nin "yabancı terör örgütü" listesine alınmasına karar verdiği Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik yaptırımlardan bazılarını askıya aldığı bildirildi.


 ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, eski ABD Başkanı Donald  Trump yönetimindeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 11 Ocak'ta Husilerin  "yabancı terör örgütü" ve liderlerinden 3'ünün de "terörist" ilan edileceğini  bildirmesinden doğan yaptırımlar olduğu anımsatıldı.
 
Açıklamada, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren yaptırımlardan bir kısmının  Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), 26 Şubat'a kadar askıya alındığı  belirtildi.
 
OFAC'ın Husilerin sahibi olduğu teşekkülleri de kapsayan işlemler için  genel bir lisans yayımladığı ifade edildi.
 
ABD basınında, bu lisansın, Pompeo'nun kararını tersine çevirmediği ve  Husilerin belirli üyelerine uygulanmadığı kaydedildi.
 
Biden yönetimi, kararın gözden geçirileceğini duyurmuştu
 
Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada,  Husilerin "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongrenin  bilgilendirildiğini duyurmuştu.
 
Pompeo, örgütün yöneticileri Abdulmelik el-Husi, Abdulhalık Bedreddin  el-Husi ve Abdullah Yahya Hakim'in de "terörist" ilan edileceğini bildirmişti.
 
 ABD'nin "Husilerin yabancı terör örgütü" ilan edileceği kararı, eski  Başkanı Trump'ın görev süresinin bitiminden bir gün önce 19 Ocak'ta yürürlüğe  girmişti.
 
 ABD Başkanı Biden yönetimi ise 22 Ocak'ta Husilerin "terör örgütü"  olarak sınıflandırılması kararının gözden geçirileceğini duyurmuştu.
 
BM, ABD'nin kararından vazgeçmesini istemişti
 
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter  Yardımcısı Mark Lowcock, 14 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, ABD  yönetiminin Husileri "terör örgütü" ilan etmesi kararının, Yemen'deki insani  durumu daha fazla kötüleştireceğine dikkati çekmişti.
 
Söz konusu kararın, son 40 yılda görülmemiş büyük çaplı bir kıtlığa da  neden olabileceği uyarısı yapan Lowcock, ABD yönetiminden Husileri "terör örgütü"  ilan etme kararından vazgeçmesini istemişti.
 
ABD yönetimi ise BM'den gelen bu talebi geri çevirmişti.
 
Yemen'deki iç savaş ve insani kriz
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran  destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
 
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin  denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri  ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
 
Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda, binlerce kişi yaşamını  yitirdi.
 
Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş  nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.
 
BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı  Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
 
  
 

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