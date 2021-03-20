ABD Başkanı Biden'dan Nevruz mesajı

Biden, baharın müjdecisi kabul edilen Nevruz 'la ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve İran 'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa 'ya kadar herkesin Nevruz'unu kutladığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini ve kutlamaların dahi sanal ortamlarda yapıldığını kaydeden Biden,, "Tüm acılarımız ve kayıplarımızdan sonra daha iyi günlerin önümüzde olduğunu hatırlamalıyız. Barış, refah ve anlayış dolu ortak bir gelecek için beraber çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.