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ABD Başkanı Biden'dan Nevruz mesajı

DHA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 17:57

ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ancak güzel günlerin yakın olduğunu belirterek, Nevruz'u kutladı.


Biden, baharın müjdecisi kabul edilen Nevruz'la ilgili yazılı bir  açıklama yaptı ve İran'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar herkesin  Nevruz'unu kutladığını belirtti.
 
Kovid-19 nedeniyle tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini ve  kutlamaların dahi sanal ortamlarda yapıldığını kaydeden Biden,, "Tüm acılarımız  ve kayıplarımızdan sonra daha iyi günlerin önümüzde olduğunu hatırlamalıyız.  Barış, refah ve anlayış dolu ortak bir gelecek için beraber çalışmalıyız."  ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yazılı bir mesaj  yayımlayarak Nevruz'u kutladı.

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ABD Joe Biden koronavirüs
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