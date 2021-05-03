03 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.421 1.67 EURO 9,9810 0.10
USD 8,2580 -0.21 ALTIN 475,760 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD Başkanı Biden'dan Kovid-19 aşılarının üretimini artırma sözü

AA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:42 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 21:42

ABD Başkanı Joe Biden, Virginia eyaletine yaptığı ziyaret sırasında, dünyadaki diğer ülkelere de yardımcı olmak adına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretimini artırma sözü verdi.


ABD Başkanı Biden, Virginia eyaletindeki iki okulu eşi Jill Biden ile ziyaret  etmesinin ardından, Washington'a hareket etmeden önce bir konuşma yaptı.
 
Göreve geldikten sonra açıkladıkları "Amerikan İstihdam Planı" ve  "Amerikan Aile Planı" ile Kovid-19'un etkilerini atlatarak "daha iyi bir  geleceğe" hazırlandıklarını belirten Biden, bu süreçte toplum destek  merkezlerinin de daha önem kazandığını vurguladı.
 
Biden, Kovid-19'a karşı aşılama konusunda da ciddi yol aldıklarının  altını çizerek, "Aşı üretimimizi artıracağız, böylece diğer ülkelere de yardımcı  olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Ülkede yakın zamanda sürü bağışıklığına ulaşılmasının zor olduğuna  ilişkin yorumlara da yanıt veren Biden, "Neyin sürü bağışıklığı olduğuna ilişkin  de tartışmalar var. Benim herkesten ricam şu, lütfen hemen şimdi aşı olun." dedi.
 
  
 

ETİKETLER

ABD Joe Biden aşı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.