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ABD Başkanı Biden'dan flaş F-35 kararı: Askıya aldı

AA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 22:06 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 22:35

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satış onayı verilen F-35 uçakları dahil, eski yönetim tarafından başlatılan çok sayıda askeri satış işlemini askıya aldı.


Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan bir Dışişleri yetkilisi,  "Yeni yönetime inceleme fırsatı vermek üzere, Bakanlık Dış Askeri Satış ve Direkt  Ticari Satış kapsamında bekleyen bazı askeri transfer ve satışları geçici olarak  durdurdu." dedi.
 
Bu durumun başkanlık görev değişiminde normal olduğunu belirten  yetkili, "Yönetimin şeffaflık, iyi yönetişim ve ABD silah satışlarının  kabiliyetli, ortak çalışabilir ve daha güçlü ortaklıklar inşa etme noktasında  stratejik hedeflerimize uyması gerektiği konusuna bağlılığını gösteriyor."  ifadelerini kullandı.
 
Yetkili atılan bu adımın tüm satışları kapsamadığını ancak BAE'ye  yakın zamanda satış onayı verilen F-35 ve diğer silah sistemleri ile Suudi  Arabistan gibi birçok ülkeye onay verilen satışların da buna dahil olduğu  bilgisini verdi.
 
Eski Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması  karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermişti ve bu taahhüdünü görevden  ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti ancak geçtiğimiz hafta Senato'da  konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, normalleşme anlaşmalarını  desteklediğini belirtirken, "İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında  bazı ülkelere verilen bazı vaatler var ki bunları çok iyi gözden geçirmek  gerektiğini düşünüyorum." demişti.
 

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Biden BAE F-35
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