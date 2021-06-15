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ABD Başkanı Biden'dan flaş açıklama: İyi şeyler hissediyorum

AA |  15 Haziran 2021 Salı - 13:31 | Son Güncelleme : 15 06 2021 - 13:38

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.


ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi. 
 
Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa  Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi  Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.
 
Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü  görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı?  Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu.  Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.
 
Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile  görüşmeye geçti.
 

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