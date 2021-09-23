24 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.43 EURO 10,3090 0.00
USD 8,7570 -0.05 ALTIN 490,050 -0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD Başkanı Biden'a şok! Yüzde 50'nin altına düştü

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 23:33 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 23:33

ABD'de yapılan bir anket, Başkan Joe Biden'ın kamuoyu nezdindeki onay oranının temmuz ayından bu yana 11 puan gerileyerek yüzde 55'ten yüzde 44'e düştüğünü ortaya koydu.


Pew Araştırma Merkezi tarafından 10 bin 371 kişi üzerinde 13-19  Eylül'de bir anket yapıldı.
 
Ankette, Başkan Biden'ın izlediği politikalar konusundaki fikirleri  soruldu.
 
Katılanların yüzde 44'ü, Biden'ın politikalarını onayladığını  bildirirken, yüzde 53'ü onaylamadığını, yüzde 3'ü ise çekimser kaldığını ifade  etti.
 
Temmuz ayında yapılan ankette, Biden'ın politikalarını onaylayanların  oranı yüzde 55 çıkmıştı.
 
Öte yandan Demokrat seçmenler arasında temmuz ayında yüzde 88 olan  Biden'ın onay oranı, bu ayki ankette yüzde 75'e düştü.
 
Biden'ın özellikle Afganistan ve göçmenler konusundaki politikaları  son dönemde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat çevreden tepki çekiyordu.
 

ETİKETLER

ABD Joe Biden onay oranı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.