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ABD başkanı Biden'a şok! Gittikçe azalıyor

AA |  24 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:11 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 22:11

ABD’de yapılan bir ankete göre Başkan Joe Biden'ın icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 50'ye geriledi.


Gallup tarafından yapılan ankette, Demokratların yüzde 90'ının,  Cumhuriyetçilerin yüzde 12'sinin ve bağımsızların yüzde 48'inin Biden'in  başkanlık performansına olumlu not verdiği kaydedildi.
 
 Ankette, Biden’ın Demokratlar ve bağımsızlar arasındaki notunun Beyaz  Saray’a geldikten sonra ilk kez bu kadar düşük olduğuna işaret edilerek, genel  ortalamanın hazirandaki yüzde 56’dan bu ay yüzde 50’ye gerilediği  belirtildi.???????
 
 6-12 Temmuz arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarını  değerlendiren analistler, Biden’ın onay oranının düşüşünü, ekonomideki bazı  olumlu gelişmelere rağmen tüketiciye yansıyan pahalılık ile son haftalarda yeni  tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılamaların yavaşlaması ve vaka sayısının  artmasına bağlıyor.

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ABD Joe Biden anket
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