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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den kınama

AA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 7:51 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 7:51

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump yanlısı protestocuların Kongre binasını basmasını kınadı.


ABD Senatosu, Trump destekçilerinin Kongre binasını basması nedeniyle  ara verdiği oturumuna, güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından devam etti.
 
 "Senato Başkanı" sıfatıyla oturumu yöneten Mike Pence, oturumun  açılışında yaptığı konuşmada olanları "kara gün" olarak niteledi.
 
Pence, güvenlik güçlerinin Kongrenin güvenliğini yeniden sağladığına  işaret ederek, "Halk için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada yaşanan  şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınıyoruz ve yaşanan can kaybından dolayı  üzgünüz." ifadesini kullandı.
 
Bazı güvenlik güçlerinin de olaylar esnasında yaralandığını vurgulayan  Pence, "Bugün Kongre binamızı birbirine katan kişiler asla kazanamayacak,  özgürlük her zaman kazanacak. Burası hala halkın evi. Yeniden toplanan  oturumumuzda, demokrasimizin direncine ve gücüne bir kez daha şahitlik edeceğiz."  diye konuştu.
 
Pence, yaptığı açılış konuşmasının ardından, "Tanrı burada hizmet eden  ve burayı koruyanları kutsasın. Tanrı, Amerika'yı kutsasın. Hadi işimize  dönelim." dedi.
 
 "Bugün yaşananlar ülkemizin tarihinde silinmesi kolay olmayan bir  leke bıraktı"
 
Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bugünkü oturumda seçim  sonuçlarını resmileştirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, "Biz hukuksuzluk ve  baskılara boyun eğmeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Anayasal görevlerimizi  yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
 
Açılışta söz alan Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise olanlardan  Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, "Bugün yaşananlar ülkemizin tarihinde  silinmesi kolay olmayan bir leke bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.
 
 Trump yanlıları Kongreyi basmıştı
 
Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce  gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye  çalışmıştı.
 
Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler  Senatoya girmişti.
 
Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay  oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve  Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.
 
ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri  düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.
 
Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile  18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.
 
Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını  kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.
 
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun  üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.
 
Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye,  Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum."  demişti.
 
Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık  dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat  sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını  açıklamıştı.
 
  
 

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