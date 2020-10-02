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ABD Başkan Adayı Joe Biden ve eşinin corona virüs test sonucu belli oldu

DHA |  02 Ekim 2020 Cuma - 20:05 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 20:05

ABD Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın corona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.


ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde tartışma programına çıkan ABD Başkan Adayı Joe Bidenın, Trumpın koronavirüse yakalandığını açıklaması sonrası test yaptıracağı belirtilmişti. Joe Biden ve eşi Jill Bidenın test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.
 

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