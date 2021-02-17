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ABD basınından Türkiye'ye büyük övgü: Muhtemel katliamların önünde yalnızca Türk askeri var

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 10:53 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 10:53

New York Times gazetesi, son zamanlarda terör örgütü YPG/PKK'ın bombalı saldırılarına maruz kalan Afrin'i ve kentin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarını anlatan geniş bir gözlem yazısı yayımladı.


20 Ocak 2018'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK'yı  bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatının dünyada büyük  eleştiri aldığı hatırlatılan yazıda, "Ancak bugün, onların koruduğu Suriyeliler,  tüm zorluklara rağmen Türklerin orada olmasından memnunlar" ifadelerine yer  verildi.
 
    Gazetenin Türkiye Büro Şefi, Charlotta Gall imzalı yazıda, "10 yıllık  Suriye iç savaşının son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, 5  milyon civarında evlerinden edilmiş ve zor durumdaki sivilleri korumak için  bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Beşar Esed güçleri ile Rus  müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var."  ifadeleri dikkati çekti.
 
 
    Özellikle de Şam ve Halep'teki saldırılardan kaçarak bölgeye gelen  mültecilerin çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını detaylandıran yazıda,  Türkiye'nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak bölgeyi  yönettiğine işaret edildi.
 
    Gözlem yazısında, "Türkiye kenti kendi elektrik ağlarına bağlayarak  yıllardır süren elektriksizliği sonlandırdı, bölgede Türk cep telefonu hatları ve  Türk parası kullanılıyor ve 500 Suriyeli şirket sınır ticareti için kaydedilmiş  durumda." ifadesine yer verildi.
 
    Yazıda görüşlerine yer verilen Hatay Vali Yardımcısı Orhan Aktürk,  "Amacımız, onların hayatlarını daha da normalleştirmektir. İnsanlar hayata tekrar  dönsünler diye okulların ve hastanelerin açık kalmasını sağlıyoruz." ifadesini  kullandı.
 
    Kentteki bombalı saldırılarla ilgili ise Aktürk patlatılan araçların  kamyonlarla YPG/PKK işgali altındaki Münbiç ilçesinden getirildiğini tespit  ettiklerini belirtti.
 
 
    Gazeteye konuşan yerel meclis üyesi Said Süleyman, Türkiye'nin verdiği  yardımların ötesinde daha fazla uluslararası insani yardıma ihtiyaç olduğuna  dikkat çekerken, yazıda "Ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülke Türkiye."  ifadesine yer verildi.
 
    Bölgedeki öğrencilerin Türkiye'de iş ve eğitim imkanı bulmak için  Türkçe öğrendiği kaydedilen yazıda, oradaki insanların savaşın şartları aynı  olduğu sürece kendi memleketlerine dönemeyeceğine dikkat çekildi.
 
 
    Şam'ın güneyinden kaçarak bölgeye gelen mültecilerden Süleyman Carir  gazeteye verdiği demeçte, "Türkiye bize koruma sağlamadan kendi köylerimize  dönemiz mümkün değil. Türkler olmadan biz hayatta kalamayız." değerlendirmesinde  bulundu.

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ABD basını türk askeri katliam
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