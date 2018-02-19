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ABD basınından Trump'a Afrin tepkisi

19 Şubat 2018 Pazartesi - 1:07 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 1:07

ABD hükümetinin Suriye'de tek taraflı eylemlerden vazgeçmesi ve kapsayıcı ve çok taraflı diplomasiye geçiş yapması gerektiğini belirten ABD merkezli National Interest (NI) dergisi, Türkiye ile ABD arasında çatışma riskinin arttığını ifade edildi. Dergi, ABD'nin Suriye'deki gerçekleri kabul etmesi gerektiğini de yazdı.


Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na dikkat çeken NI, Washington'un Kürtlere aktif destek vermesi nedeniyle Türkiye ve ABD arasında silahlı çatışma riskinin arttığını vurguladı.
 
Suriye'de İsrail F-16'sının düşürülmesi nedeniyle İsrail ile Suriye ve İran arasında da çatışma riskinin arttığını yazan NI'ye göre bu 2 husus, Suriye'deki krizi tırmandırabilir.
 
'ABD, SURİYE'DE GERÇEKLERİ KABULLENMELİ'
 
Bu arada NI, ABD yönetimine DAEŞ'in yenildiğini ve gerçeklerin artık kabul edilmesi gerektiğini önerdi.
 
'EN BÜYÜK ÇABAYI RUSYA, TÜRKİYE VE İRAN GÖSTERİYOR'
 
Günümüzde Suriye'de çözüme yönelik diplomatik çabaların büyük bölümünün ABD değil, Rusya, Türkiye ve İran tarafından sarf edildiğini de kaydeden NI, Beyaz Saray'ın Suriye'de tek taraflı eylemlerden vazgeçmesi ve kapsayıcı ve çok taraflı diplomasiye geçiş yapması gerektiğini vurguladı. (Sabah)

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