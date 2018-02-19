ABD basınından Trump'a Afrin tepkisi

ABD hükümetinin Suriye'de tek taraflı eylemlerden vazgeçmesi ve kapsayıcı ve çok taraflı diplomasiye geçiş yapması gerektiğini belirten ABD merkezli National Interest (NI) dergisi, Türkiye ile ABD arasında çatışma riskinin arttığını ifade edildi. Dergi, ABD'nin Suriye'deki gerçekleri kabul etmesi gerektiğini de yazdı.

