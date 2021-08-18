ABD basınından flaş iddia! Taliban dünyanın en değerli rezervini de ele geçirdi

Afganistan'daki gelişmeler dünyayı sarsmaya devam ediyor. 20 yıllık ABD işgalinden sonra, pazar günü başkent Kabil'e girerek fiilen ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban, ülkenin büyük bölümüne hakim oldu.
Sadece 10 günde hükümet güçlerini yenerek başkenti ele geçiren Taliban, Afganistan’ın 1 trilyon dolar değerindeki minerallerinin de sahibi oldu.
DÜNYANIN EN FAKİR ÜLKELERİNDEN BİRİ
CNN International'da yer alan habere göre, Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak gösteriliyor. Ancak ABD'li askeri yetkililer ve jeologlar, ülkenin ekonomik durumu önemli ölçüde değiştirebilecek yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde maden yatakları üzerinde oturduğunu ortaya çıkardı.
2010 yılında yapılan bu keşfe göre, demir, bakır ve altın gibi mineral kaynakları ülke geneline dağılmış durumda.
DÜNYANIN EN BÜYÜK KAYNAĞINA SAHİP
Aynı çalışmaya göre, Afganistan nadir toprak minerallerine de ev sahipliği yapıyor ve belki de en önemlisi, dünyanın en büyük lityum yataklarından biri burada bulunuyor.
Söz konusu maddenin şarj edilebilir pillerde kullanıldığını anımsatan CNN International bu maddeyi 'iklim kriziyle mücadele için hayati önem taşıyan, ancak az bulunan bir bileşen' olarak nitelendiriyor.
YENİ TEKNOLOJİLER ÇOK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ MADEN
Zira ülkeler karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillere ve diğer temiz teknolojilere geçmeye çalıştıkça, lityum ve kobalt gibi metallerin yanı sıra neodimyum gibi nadir toprak elementlerine olan talep artıyor.
ARZI ARTIRIN ÇAĞRISI
Uluslararası Enerji Ajansı ise küresel lityum, bakır, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerinin arzının hızla artması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın iklim kriziyle mücadele girişiminde başarısız olacağına dikkat çekiyor.
'Afganistan kesinlikle geleneksel değerli metaller açısından en zengin bölgelerden biri' diyen bilim insanı ve güvenlik uzmanı Rod Schoonover, bu zenginliğin 21. yüzyılda yükseliş trendinde olan mineraller içinde geçerli olduğunun altını çizdi.
ÜLKELER KAOSA RAĞMEN YATIRIM YAPABİLİR
Schoonover, CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
'Güvenlik sorunları, altyapı eksikliği ve şiddetli kuraklıklar geçmişte en değerli minerallerin çıkarılmasını engelledi. Bunun Taliban kontrolü altında kısa vadede değişmesi pek olası değil. Yine de, Çin, Pakistan ve Hindistan gibi kaosa rağmen bu ülkede yatırım yapabilecek ülkeler var.' (Hürriyet)