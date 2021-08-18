ABD basınından flaş iddia! Taliban dünyanın en değerli rezervini de ele geçirdi

Dünya Taliban’ın sadece 10 günde Afganistan'ı ele geçirmesinin şokunu yaşıyor. Ülkeden tedirgin eden haberlerin ise ardı arkası kesilmiyor. ABD’de basını Taliban’ın topraklara değil, artık ülkede bulunan çok değerli rezervlere de sahip olduğuna dikkat çekti. CNN International’ın 'Taliban, dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu 1 trilyon dolarlık minerallerin üzerinde oturuyor' başlığıyla yayınladığı haber gündeme bomba gibi düştü.

Afganistan'daki gelişmeler dünyayı sarsmaya devam ediyor. 20 yıllık ABD işgalinden sonra, pazar günü başkent Kabil'e girerek fiilen ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban , ülkenin büyük bölümüne hakim oldu.

Sadece 10 günde hükümet güçlerini yenerek başkenti ele geçiren Taliban, Afganistan ’ın 1 trilyon dolar değerindeki minerallerinin de sahibi oldu.

DÜNYANIN EN FAKİR ÜLKELERİNDEN BİRİ

CNN International'da yer alan haber e göre, Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak gösteriliyor. Ancak ABD'li askeri yetkililer ve jeologlar, ülkenin ekonomik durumu önemli ölçüde değiştirebilecek yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde maden yatakları üzerinde oturduğunu ortaya çıkardı.

2010 yılında yapılan bu keşfe göre, demir, bakır ve altın gibi mineral kaynakları ülke geneline dağılmış durumda.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KAYNAĞINA SAHİP

Aynı çalışmaya göre, Afganistan nadir toprak minerallerine de ev sahipliği yapıyor ve belki de en önemlisi, dünyanın en büyük lityum yataklarından biri burada bulunuyor.

Söz konusu maddenin şarj edilebilir pillerde kullanıldığını anımsatan CNN International bu maddeyi 'iklim kriziyle mücadele için hayati önem taşıyan, ancak az bulunan bir bileşen' olarak nitelendiriyor.

YENİ TEKNOLOJİLER ÇOK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ MADEN

Zira ülkeler karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillere ve diğer temiz teknolojilere geçmeye çalıştıkça, lityum ve kobalt gibi metallerin yanı sıra neodimyum gibi nadir toprak elementlerine olan talep artıyor.

ARZI ARTIRIN ÇAĞRISI

Uluslararası Enerji Ajansı ise küresel lityum, bakır, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerinin arzının hızla artması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın iklim kriziyle mücadele girişiminde başarısız olacağına dikkat çekiyor.

'Afganistan kesinlikle geleneksel değerli metaller açısından en zengin bölgelerden biri' diyen bilim insanı ve güvenlik uzmanı Rod Schoonover, bu zenginliğin 21. yüzyılda yükseliş trendinde olan mineraller içinde geçerli olduğunun altını çizdi.

ÜLKELER KAOSA RAĞMEN YATIRIM YAPABİLİR

Schoonover, CNN International'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;