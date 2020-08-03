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ABD basını dünyaya böyle duyurdu: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamak artık çok zor

ABD'li The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisini masaya yatırdı. Haberde bölgede denizcilik programı başlatan Türkiye'nin hamlelerinin beklenmesi gereken bir durum olduğu belirtildi.

ABD basını dünyaya böyle duyurdu: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlamak artık çok zor Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru varlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) rahatsız ederken, Mısır da gerilime dahil oldu.
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