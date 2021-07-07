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ABD askerlerinin de olduğu Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı

AA |  07 Temmuz 2021 Çarşamba - 1:45 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 1:46

Irak'ın Erbil kentinde, ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanına füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.


Irak yerel medyasında yer alan haberlere göre, ABD askerlerinin kaldığı Harir Askeri Üssü'nün de bulunduğu Erbil Havaalanına füzelerle saldırıldı.
 
Erbil Terörle Mücadele Servisinden yapılan açıklamada da saldırı doğrulandı.
 
Füzeli saldırı SİHA'larla gerçekleştirildi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Servisi'nin açıklamasına göre, ABD askerlerinin de bulunduğu Erbil Havaalanı'na yapılan füzeli saldırı, SİHA'larla gerçekleştirildi.
 
Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.
 

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Irak Erbil Havaalanı saldırı
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