07 Temmuz 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 0.58 EURO 10,2570 -0.17
USD 8,6880 0.03 ALTIN 503,730 0.35 USD 8,6880 0.02 ALTIN 503,970 0.40
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı!

AA |  07 Temmuz 2021 Çarşamba - 23:09 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 23:09

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.


ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne  Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 12.30'da  Ayn-el Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine  düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı." ifadelerini  kullandı.
 
Marotto, saldırının kimler tarafından düzenlendiğine veya karşılık  verilip verilmediğine ilişkin ise bilgi vermedi.
 
ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil'deki Uluslararası Havalimanı'na  da dün akşam saatlerinde bomba yüklü dronelerle saldırı gerçekleştirilmişti.

ETİKETLER

Irak ABD Ayn-el Esed Üssü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.