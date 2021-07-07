ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı!

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği ve 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 12.30'da Ayn-el Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.

Marotto, saldırının kimler tarafından düzenlendiğine veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin ise bilgi vermedi.