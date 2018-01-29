CENTCOM: ABD askerleri Menbiç'ten çekilmeyecek

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a yaptığı açıklamada Menbiç'ten geri çekilmeyi düşünmediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumartesi yaptığı açıklamada "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Menbiç'ten derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.

ABD 2016 yılında terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden çıkartmak için terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi bölgeye soktu. ABD, Türkiye'nin tüm karşı çıkmalarına rağmen YPG'ye tırlarla silah yardımlarında bulundu.