ABD askerleri böyle açığa çıktı

Spor uygulaması Strava sayesinde savaş bölgelerindeki Batılı askeri üslerin konumlarının yanı sıra, askerlerin hareketleri de internette paylaşıldı.

Üslerin içinde ya da yakınında spor yapan askerlerin kullandığı Strava uygulaması, kullanıcıların spor faaliyetlerinden elde ettiği "ısı haritasını" sitesinde paylaştı.



Isı haritasında Suriye ve Afganistan'da spor yapan ABD'li askerlerin hareketleri izlenebiliyor.



ABD ordusu Strava'nın ısı haritasını incelediklerini açıkladı.



Washington Post gazetesine konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Hava Kuvvetleri'nden Albay John Thomas, haritanın sonuçlarını incelediklerini söyledi.



Strava ise kullanıcıların faaliyetlerini paylaşmama seçeneği bulunduğunu hatırlattı.



Isı haritasında kolaylıkla görülebilen üsler arasında Suriye ve Irak'ta ABD'nin, Falkland Adaları'nda İngiltere'nin ve Nijerya'da Fransız güçlerinin üsleri bulunuyor.



Suriye'de Rusya'nın Hmeymim hava üssünde de bazı faaliyet görüldü.



Askeri üslerin konumları hem yerel bilgiler hem de Google Earth gibi uydu görüntülerinden ötürü genelde biliniyor.



Ancak Strava'nın ısı haritasıyla ilgili endişe konusu, askeri personelin faaliyetlerini erişim sağlıyor olması. Haritada üssün içinde askerlerin hareketleri daha yoğun ışıkla görülebiliyor.



Ayrıca konum verileri üslerin dışında da askerlerin spor yaptığı güzergahları ve devriye gezdikleri yolları gösteriyor.



Strava'da egzersiz verilerini kayıt eden kullanıcılar hareketlerini kamuya açık ya da gizli yapabiliyorlar. Strava gizli verilerin asla paylaşılmadığını söyledi.



Strava'nın yayınladığı ısı haritasında dünyanın farklı yerlerinde çok sayıda askeri personelin konum verilerini kamuyla paylaştığı görülüyor.



Strava haritasının son versiyonu Kasım 2017'de yayınlandı ancak askeri personeli ilgilendiren sonuçlar haftasonu ortaya çıktı.



Avustralyalı üniversite öğrencisi fark etti

Haritanın askeri üslerini gösterdiğini ilk fark eden Avustralyalı üniversite öğrencisi Nathan Ruser oldu.



Haritaya bir kartografya blogunda rastladığını söyleyen Ruser, "Haritaya baktım ve bu burada olmamalı, bu iyi bir şey değil diye düşündüm" dedi.



BBC'ye konuşan 20 yaşındaki Ruser ne kadar fazla detay görebildiğine şaştığını söyledi ve "Hayatlarının şablonunu çıkarabilirsiniz" dedi.



Spor uygulaması özellikle Batı ülkelerinde popüler. Bu da Orta Doğu'daki yabancı askeri üslerin "sıcak nokta" olarak görülmesine neden oluyor.



Milyonlarca kullanıcı bileklerine taktıkları bir teknoloji ya da akıllı telefon sayesinde spor yaptıkları sırada Strava ile konum verilerini paylaşıyor.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq