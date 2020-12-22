ABD, askeri bağlantılı Çinli ve Rus firmaların listesini yayımladı

ABD Ticaret Bakanlığı, askeri bağlantıları olduğu gerekçesiyle ABD ürün ve teknolojilerini almaları kısıtlanan Çinli ve Rus şirketlerin listesini yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Askeri Son Kullanıcı Listesi" olarak adlandırılan listede 58'i Çinli ve 45'i Rus olmak üzere toplam 103 şirketin yer aldığı aktarıldı. Listede yer alan şirketlerin askeri bağlantılarının belirlendiği aktarılan açıklamada, ihracatçıların belirli ürünleri bu şirketlere ihraç edebilmek için lisans almasının gerekeceği bildirildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu listenin ihracatçıların müşterilerinin askeri bağlantılarını görmesinde yardımcı olacağını ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 18 Aralık'ta da "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle aralarında mikroçip üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) ile drone üreticisi DJI'nin de aralarında bulunduğu 60'tan fazla Çinli şirketi kara listeye aldığını duyurmuştu.