10 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL
12°C / 7°C
GALERİ
VİDEO
BIST
113.589
-1.25
EURO
4,5550
1.20
USD
3,8030
0.90
ALTIN
161,130
1.19
CANLI BORSA
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
KİTAP
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
SİNEMA
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
PROGRAM İNDİR
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Gazetevatan.com
»
Gündem
»
Haber
ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
AA
| 10 Ocak 2018 Çarşamba - 18:20
| Son Güncelleme : 10 01 2018 - 18:58
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Yorum Yaz
0
SONRA OKU
ABD'nin
Ankara
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett,
Suriye
meselesiyle ilgili
Dışişleri Bakanlığı
na çağrıldı
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye meselesinin gündeme geldi.
Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili
Rusya
'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün,
İran
'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
ETİKETLER
SON HABERLER
Rusya ve İran'dan ortak Türkiye açıklaması
Eski polise FETÖ üyeliğinden 9 yıl hapis
Son dakika: 4 subay daha teslim oldu
7 ilde PKK operasyonu 43 kişi gözaltına alındı
Fatih Terim canlı yayında açıkladı! "Gidebilirler..."
Beşiktaş'ta Pepe ve Tosic şoku!..
Paul Le Guen: "Aziz'in kalmasını istiyorum"
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
YAZARLAR
Güngör Mengi
Tüm Yazarlar
Güngör Mengi
FETÖ karmaşası!
Ömer Güvenç
Caner’in maşallahı var
Kürşad Zorlu
Kıbrıs’ta çözüm için tek yol var...
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
EĞİTİM
KÜLTÜR & SANAT
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
SİNEMA
ASTROLOJİ
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.