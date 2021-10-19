ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin elçisinden skandal Osman Kavala çağrısı! Türkiye'den sert tepki...

Türkiye'den, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 ülkenin büyükelçisine sert tepki. Hepsi bakanlığa çağrıldı...

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: İŞİNİZE BAKANI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Türkiye'de devam eden dava hakkında, TBMM 'de soru sormak ve görüşme yapmak bile Anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir, büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın."

"KABUL EDİLEMEZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." ifadesini kullandı. Soylu, bazı büyükelçilerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Bakan Soylu, "Büyükelçilerin, yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." görüşünü paylaştı.

"BU HAD VE HUDUT BİLMEZLİKTİR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'deki mahkemelere tavsiye ve telkinde bulunmanın hiçbir büyükelçinin haddi olmadığını belirtti. Bakan Gül, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.Diplomatların, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükellef olduğunu vurgulayan Gül, "Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir." ifadesini kullandı.

"DİPLOMASİYLE BAĞDAŞMAYAN BİR SORUMSUZLUKTUR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de görev yapan diplomatların, Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatlarının, kabul edilemez olduğunu belirtti. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı büyükelçiliklerin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. "Ülkemizde görev yapan diplomatların, Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez" ifadesini kullanan Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen bir hukuk devleti ve Türk yargısının bağımsız olduğunu vurguladı.

Türkiye'de görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti: "Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz. Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur."

"ANAYASAL BİR SUÇTUR"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülmekte olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinde bulunan diplomatlar, bilmeliler ki yaptıkları anayasal bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti; anayasal düzenini, mahkemelerinin bağımsızlığını hiçe sayabilecekleri bir devlet değildir. Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir." ifadesini kullandı.