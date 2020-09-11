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ABD ağustosta 200 milyar dolarlık bütçe açığı verdi

AA |  11 Eylül 2020 Cuma - 22:37 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 22:37

ABD federal hükümetinin ağustosta 200 milyar dolar olarak kaydedilen bütçe açığı, 2020 mali yılının 11 ayında toplam 3 trilyon dolara ulaştı.


ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu  yayımladı.
 
Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayan ve 30 Eylül 2020'de sona erecek  2020 mali yılının ağustos ayında federal hükümetin bütçe açığı 200 milyar dolar  oldu. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 200,3 milyar dolarlık bütçe açığı  vermişti.
 
Beklenenden daha düşük seviyede gerçekleşen bütçe açığının ağustosta  245 milyar doları bulacağı tahmin ediliyordu. Bütçe açığı, temmuzda ise 62,9  milyar dolar olarak kaydedilmişti.
 
Bu dönemde hükümetin gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde  2,1 azalarak 223,2 milyar dolara ve harcamaları yüzde 1,2 azalışla 423,3 milyar  dolara geriledi.
 
Bütçe açığı 11 ayda 3 trilyon dolara ulaştı
 
Ülkede 2020 mali yılının 11'inci ayı olan ağustos itibarıyla toplam  bütçe açığı 3 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde  ise 1,06 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
 
Mali yılın ilk 11 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine  kıyasla yüzde 45,7 artarak 6,05 trilyon dolara yükselirken gelirler ise yüzde 1,3  azalışla 3,04 trilyon dolara geriledi.
 
Hükümetin 2020 mali yılının başından bu yana harcamalarındaki artışta  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik teşvik paketleri etkili oldu.
 
ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Kovid-19 salgınının etkisiyle federal  bütçe açığının bu yıl 3,3 trilyon doları bulacağını öngörmüştü.
 

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ABD hükümet bütçe açığı
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