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ABD, Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

AA |  13 Haziran 2021 Pazar - 21:46 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 21:46

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde bir hastaneye düzenlenen "barbar" saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada,  bu "barbar" saldırının çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne neden olduğunu  belirtti.
 
Siviller ve hastaneler dahil sivil altyapıların asla hedef alınmaması  gerektiğini vurgulayan Price, "Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine  dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.
 
Price, "Bu hastanenin koordinatları, BM çatışma önleme mekanizması ile  paylaşılmıştı." diye ekledi.
 
Bu saldırının Suriye'nin kuzeybatısında son zamanlarda artan şiddetin  bir parçası olduğunu ve saldırıların son bulması gerektiğini kaydeden Price,  Suriye'de ülke genelinde ateşkes ve şiddetin azaltılması çağrısında bulundu.
 
Açıklamada, saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi.
 
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan  hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de  bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.
 

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