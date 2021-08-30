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ABD, Afganistan'dan çekilme sürecini tamamladı

AA |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 23:48 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 23:48

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.


Orgeneral Mckenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin  tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John  Kirby ile kameraların karşısına geçti
 
McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye  etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin  tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu  Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan  havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki  hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.
 
ABD'nin işgali bitirme süreci
 
29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile  yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan  çekmeyi taahhüt etmişti.
 
Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden,  çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün  yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.
 
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref  Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne  almıştı.
 

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