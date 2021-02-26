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ABD açıkladı! İşte Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini veren kişi...

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 21:20 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 21:20

ABD istihbarat raporunda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtildi.


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ABD Cemal Kaşıkçı Muhammed bin Selman Suudi Arabistan
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