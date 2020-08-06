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ABD, 4. seviye global seyahat uyarısını kaldırdı

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 22:23 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 22:23

ABD Dışişleri Bakanlığı, mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmama çağrısını içeren 4. seviye global seyahat uyarısını kaldırdı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme  Merkezi ile iş birliği içinde, ABD Dışişleri Bakanlığı 4. seviye Global Seyahat  Uyarısını kaldırıyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Pandeminin "öngörülemez" doğasından dolayı, ABD vatandaşlarının hala  seyahat ederken dikkat etmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bazı  ülkelerde sağlık ve güvenlik şartları iyileşirken bazılarında da kötüleşmesiyle  bakanlığımız sadece belirli ülkelere 1'den 4'e kadar seyahat uyarısı yapılan eski  sisteme dönüyor." bilgisi verildi.
 
Açıklamada, ABD vatandaşlarının seyahat etmek istediği bölgelere  yönelik gerekli uyarıları, bakanlığın web sitesinden bulabilecekleri de  vurgulandı.
 
ABD Dışişleri Bakanlığından 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Kovid-19  nedeniyle küresel seyahat uyarısının 4. seviyeye çıkarıldığı belirtilerek,  Amerikalılara uluslararası seyahat yapmamaları tavsiye edilmişti.
 
Yurt dışında bulunan ABD vatandaşlarına da çağrıda bulunulan  açıklamada, "Hala ticari uçuş imkanı bulunan ülkelerde olan ve ABD'de ikamet eden  vatandaşlar, yurt dışında süresiz kalmaya hazırlanmıyorlarsa ABD'ye dönmek için  ayarlamalarını acilen yapmalıdır." ifadesine yer verilmişti.
 

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