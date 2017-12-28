ABD 12 savaş uçağı satışını onayladı

ABD'nin, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kullanılmak üzere 12 adet savaş uçağının satılmasına yönelik anlaşmayı kabul etti. ABD, 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının Nijerya'ya satışını onayladı

