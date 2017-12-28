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ABD 12 savaş uçağı satışını onayladı

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 10:38 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 10:38

ABD'nin, terör örgütü Boko Haram ile mücadelede kullanılmak üzere 12 adet savaş uçağının satılmasına yönelik anlaşmayı kabul etti. ABD, 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçağının Nijerya'ya satışını onayladı


Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı General Sadique Ebubekir, yaptığı  açıklamada, ABD'nin Nijerya Büyükelçisi Stuart Symington'un, ABD'nin uçak  satışını onaylayan mektubunu ilettiğini belirtti.
 
Bu kapsamda 12 adet A-29 Süper Tucano saldırı uçaklarının satışının  ABD yönetimi tarafından onaylandığını ifade eden Ebubekir, Nijerya'nın Sahra Altı  Afrika'da güvenliğin sağlanması noktasında stratejik bir konumda olduğunu, Boko  Haram ve diğer güvenlik tehditlerini yok etmek için mücadele ettiklerini  vurguladı.
 
Ebubekir, savaş uçaklarının toplamda 593 milyon dolar değerinde  olduğunu ve uçaklar ile silah ve eğitim desteğinin de sağlanacağını kaydetti.
 
Ödemenin yapılmasının ardından uçakların teslimatının yapılacağını  dile getiren Ebubekir, 2018'in şubat ayının sonunda uçakların teslim  edilebileceğini aktardı.
 
Terör örgütü Boko Haram'a karşı kullanılması planlanan uçakların  satışı, ABD'de Barack Obama yönetimi tarafından Nijerya ordusunun insan hakları  ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti.
 
A-29 Süper Tucano saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina  Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.
 
 

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