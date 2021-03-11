ABD 10 yıllık tahvil faizi kaç oldu? Piyasalar rahatladı!

ABD Hazine Bakanlığı'nın düzenlediği 10 Yıllık tahvil ihalesinde faiz belli oldu. Peki, ABD 10 yıllık tahvil faizi kaç oldu? İşte ABD 10 yıllık tahvil faizi...

Küresel piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın düzenlediği 10 Yıllık tahvil ihalesine odaklanmıştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi belli oldu. Tahvillerle ilgili gelişmeler gelişmekte olan ülke para birimlerini etkiledi. Peki, ABD 10 yıllık tahvil faizi kaç oldu? İşte detaylar...

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ BELLİ OLDU!

Enflasyon endişeleriyle son birkaç aydır yükseliş eğilimi gösteren ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün gün içinde yüzde 1,50 seviyelerine kadar gerilemişti.

ABD Hazine Bakanlığı'nın düzenlediği 10 Yıllık tahvil ihalesinde faiz yüzde 1.5230 oldu.

İhalenin sonrasında Dolar /TL TSİ 07.41'de 7.5018 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Hazinesi bu hafta toplamda 120 milyar dolarlık borçlanma planlıyordu. Bunun 58 milyar dolarlık kısmı Salı gerçekleştirilmiş 3 yıllık tahvil ihalesinde teklif/karşılama oranı Haziran 2018’den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşerek, güçlü bir talebe işaret etmişti.

ABD Hazinesi 10 yıl vadeli tahvil ihalesini son olarak tam bir ay önce düzenlemiş ve faiz yüzde 1,15 olarak gerçekleşmişti.