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Abbas: Trump'ın teklifini reddediyoruz

İHA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 1:04 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 1:04

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, "Trump'ın teklifini reddediyoruz" dedi.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Merkez Konseyinin toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump tarafından üzerinde çalışılan barış planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Abbas, konuşmasında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görme kararı üzerine Filistinlilerin öfkesini dile getirerek, "Trump'a yüzyılın birliği projesini kabul etmeyeceğimizi söyledik. Hiç kimseden talimat almayız" dedi.

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