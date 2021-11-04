ABBA konserinde facia! Ölü ve yaralı var

70'lerin en popüler müzik grubu ABBA'nın İsveç'te vereceği konser öncesinde bir kişinin yedinci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsveçli müzik grubu ABBA’nın Uppsala kentinde vereceği konser öncesinde ölümlü kaza meydana geldi. Bir kişinin 7'inci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Polis, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanında bulunan bir kadın ve bir erkeğin üzerine düştüğünü, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölen erkeğin 60 yaşında olduğu, yanında bulunan kadının da yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polis, olayın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, inceleme başlatıldığını belirtti.

ABBA’nın iki üyesi Bjorn Ulvaeus ve Benny Andersson’a saygı konseri, olaydan sadece yarım saat sonra başlayacaktı. Konser iptal edilirken, yapılan açıklamada, “Bu trajik kaza nedeniyle şoke olduk. Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” denildi.

Sekiz katlı etkinlik merkezinin cumartesi gününe kadar kapalı kalacağı, etkinliklerin daha sonra devam edeceği bildirildi.

Öte yandan ABBA grubu, 40 yıl aradan sonra yeniden hazırladığı albümden sonra müziği bırakacaklarını açıklamıştı. Grup üyesi Benny Andersson, emeklilik haberini, "Buraya kadar" diyerek duyurmuştu.

DİJİTAL SAHNE ŞOVU GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Benny Andersson (74), Bjorn Ulvaeus (76), Agnetha Fältskog (71) ve Anni-Frid Lyngsta’dan (75) oluşan ünlü pop grubu ilk olarak 1982’de ayrıldı, ancak bu yılın başlarında yeniden bir araya geldi. Voyage adlı dokuzuncu stüdyo albümünü kaydeden ABBA, gelecek yıl mayıs ayında İngiltere ’nin Londra şehrinde dijital sahne şovu sergilemeyi planlıyor.

Konserler, Queen Elizabeth Olympic Park'ta özel olarak inşa edilmiş bir ABBA Arena'da gerçekleştirilecek ve grubun dört üyesinin dijital versiyonlarını içerecek. (ntv)