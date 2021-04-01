ABB işbirliği ile çevreci filoları yönetecek!

İşbirliği, eMobility lideri ABB'nin enerji yönetimi, şarj teknolojisi ve e-mobilite çözümlerine ilişkin deneyimini AWS'nin benzersiz bulut teknolojileri ve yazılım uzmanlığı portföyüyle birleştirecek. 2021'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan yeni platform, tek görüntülü bir platformda kişiye özel kullanıcı deneyimi sunacak. EV şarj noktasından filo veri panosuna kadar, EV filo yönetimini daha verimli hale getirecek ve güvenilirliği üst düzeye çıkaracak. ABB'nin eMobility Bölümü Başkanı Frank Muehlon “ABB ve AWS, eMobility'nin toplumu dönüştürme potansiyeli konusunda benzer bir vizyonu paylaşıyor. Projede birlikte olan tarafların uzmanlığı, EV filo yönetimini daha basit ve daha erişilebilir hale getirme ortak hedefini destekliyor. Bu yeni çözüm, kesintisiz kullanıcı deneyimi sağlamak için EV donanımını ve yazılımını tek bir ekosisteme entegre ederek elektrikli mobilite dünyasında devrim yaratacak. Birlikte çalışarak, bu geçiş sürecinde operatörlere güven veren elektrikli filo araçlarının kullanımını artırabileceğimizden eminiz. "

Halen, küresel olarak, enerjiyle ilgili sera gazı emisyonlarının yüzde 23'ü ulaşım sektöründen kaynaklanıyor. Trafikte olan elektirikli araç kullanımının artışı CO2 emisyon oranlarını ciddi şekilde azaltacak.