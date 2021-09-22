ABB, 10 bin elektrikli araca sahip olacak!

10 bin araçlık filosunu tamamen elektrikliye çevireceğini açıklayan şirket, atık sahalarına atık gönderimini durduracak. Baş İletişim ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Theodor Swedjemark, 2030 yılına kadar dünya çapındaki faaliyetleri karbonsuz hale getirmeyi ve yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elektrik kullanmayı taahhüt ettiklerini dile getirdi.Şehirler için elektrikli araçlara yönelik altyapı teknolojileri de geliştiren ABB, müşterilerinin de 2030 yılına kadar yıllık CO2 emisyonlarını 100 megatonu aşkın bir miktarda azaltmalarına yardımcı olacağını açıklıyor. Theodor Swedjemark bunu dünya genelinde yollardan 30 milyon içten yanmalı otomobilin çekilmesine eşdeğer olduğunu belirtiyor.

Kadın sayısı katlanacak



Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ABB, toplumsal ilerleme hususunda üst yönetim rollerinde görev yapan kadın sayısını da iki katına çıkaracağını; çalışan güvenliğini sağlayacağını ve dünya genelinde toplulukların gelişimine katkıda bulunacağını deklare ediyor. Theodor Swedjemark açıklamasında; “İçinde bulunduğumuz yüzyılın yarısını aşkın süredir müşterilerimiz için sürdürülebilirliği mümkün kılıyoruz. Bir başka deyişle, sürdürülebilirlik, ABB için yeni bir odak noktası değil. Yaptığımız her işin odağına sürdürülebilirliğin yerleştirilmesi, şirketimizin amaçları bakımından kilit bir unsur ve iş dünyasında olmamızın temel sebebidir"dedi.