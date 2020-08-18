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Abant, Gölcük ve Yedigöller'e HES kodu ile girilecek

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 22:56 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 22:56

Bolu'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, özellikle il dışından en çok ziyaretçinin geldiği Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin Hayat Eve Sığar "HES" uygulaması ile yapılmasına karar verildi.


Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin,  Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplandığı ve Kovid-19 salgınının yayılmasının  önüne geçilmesi için önlemler aldığı belirtildi.
 
Toplantıda, Bolu'nun koronavirüsle mücadele süreci ve performansının  değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
 
"Bolu'nun ilk aylarda Türkiye ortalamasına göre oldukça iyi olduğu  ancak özellikle son iki ay (temmuz, ağustos) salgının yayılma hızının, pozitif  vakaların, evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaş sayısının ve temaslıların  hızla arttığı görülmüş. İstenmeyen bu gelişmelerin, yani ilimiz genelinde  salgının hızla yayılmaya başlamasının ve pozitif vakaların yüksek oranlara  ulaşmasının, hastanelerde yatan hastaların artmasının en önemli sebeplerinin,  sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, toplu taşıma, toplu iş yerleri, cenaze  işlemleri gibi toplu etkinliklerde katılımcıların koronavirüsle mücadele  kurallarına uymamalarından ve il dışından gelen pozitif vaka tanımlı veya  temaslılarla temaslarından kaynaklandığı anlaşıldığından yeni tedbirlerin bu  hususlar göz önünde bulundurularak alınması uygun görülmüştür."
 
Açıklamada, il genelinde vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek  sünnet düğünü, kına, nişan, düğün, cenaze namazı, cenaze defin işlemleri,  taziyeler gibi toplu olarak yapılması gelenek halinde bulunan tüm merasimlere  katılımcıların sayısal olarak asgari seviyeye indirilmesine, süre yönünden 2 saat  ile sınırlandırılmasına karar verilerek mevlit programlarının ikinci bir emre  kadar kısıtlandığı bildirildi.
 
Bilumum merasimlerin koronavirüs kurallarına uygun olarak  yapılmalarını temin edilmesi amacıyla özel giysili veya üniformalı salgın denetim  ekiplerinin oluşturulmasına, tüm merasimlerin bu ekipler nezaretinde kontrollü  olarak yapılmasına karar verildiği kaydedildi.
 
Ayrıca pozitif tanılı ya da temaslısı olması sebebiyle evinde  izolasyona tabi olan kişilerin elektronik imkanlar da dahil her türlü tedbir  alınarak evlerinde kalmalarının temin edileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu  değerlendirmelere yer verildi:
 
"Abant, Gölcük, Yedigöller mesire alanlarına il içinden ve il dışından  yoğun şekilde ziyaretçilerin geldiği, bu ziyaretçilerin en azından bazılarının  pozitif vaka tanımlı veya temaslısı oldukları ve evlerinden çıkmamaları gerektiği  halde söz konusu mesire alanlarına geldikleri tespit edildiğinden, ilk etapta  Abant, Gölcük ve Yedigöller'e tatil günlerinde girişlerin sağlık Bakanlığının  tavsiyeleri doğrultusunda elektronik HES sistemi kullanılarak  gerçekleştirilmesine; ülkemiz genelinde ve ilimizde koronavirüs sebebiyle vefat  eden vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve  üzeri şahıslardan oluştuğu anlaşıldığından kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş  ve üzeri olan vatandaşlarımızın virüsten daha iyi korunabilmelerine yardımcı  olabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının, sünnet düğünü, nişan,  kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yerleri gibi insanların topluca  bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere katılmalarının kısıtlanmasına yani  bu tür aktivitelere katılmalarının engellenmesine; vatandaşlarımızın yeme-içme  gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği anlaşıldığından maske  çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara içilmesine, dondurma  ve çekirdek gibi gıda tüketimine izin verilmemesine; lokanta, restoran, kafe gibi  yeme-içme mekanlarında yeme-içme eyleminin dışında mutlak surette maskeli  olunmasına karar verildi."
 
Açıklamada, alınan tedbirlerin denetiminin sağlanması amacıyla sorumlu  vali yardımcısının başkanlığında İl Salgın Denetim Merkezinin oluşturulmasına  karar verildiği de duyuruldu.
 
Ayrıca açıklamada, vatandaşların toplu olarak bir araya geldikleri  sünnet düğünü, kına, nişan, düğün gibi topluluk oluşturacak her türlü etkinlik  için en az 3 gün önce emniyet veya jandarmaya bildirimde bulunulması gerektiği,  bu tür etkinliklerde, yemek programlarına ve diğer ikramlara izin verilmemesine  ve etkinliklerin en az katılımcı ile 2 saatle sınırlandırılmasına karar verildiği  ifade edildi.
 
Tüm toplu etkinliklerin salgın tedbirlerine uyulma seviyesini  denetlemek üzere özel kıyafet giyimli en az 2 kontrolörden oluşan "Salgın Denetim  Ekipleri" tarafından denetleneceği de bildirildi.
 
Yine, Abant, Yedigöller ve Gölcük gibi mesire alanlarının, özel  kıyafetli koronavirüs "Salgın Denetim Ekipleri" tarafından bu alanlar açık olduğu  sürece kontrol edilmesine karar verildiği belirtildi.
 

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Bolu abant gölcük corona virüs
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