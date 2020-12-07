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AB Zirvesi öncesi Yunanistan'dan yeni hamle: Türkiye'den jet yanıt!

Yunan hükümeti, 10-11 Aralık’taki kritik AB Liderler Zirvesi öncesinde Lozan’a aykırı şekilde Girit adasının güneydoğusunda ‘askeri eğitim’ gerekçesiyle NAVTEX yayınladı. Türkiye, karşı Navtex ile yanıt verdi.

AB Zirvesi öncesi Yunanistan'dan yeni hamle: Türkiye'den jet yanıt! Yunanistan, bu hafta perşembe ve cuma günleri yapılacak, Türkiye’ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağının ele alınacağı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi gerginlik politikasını arttırıyor. 
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