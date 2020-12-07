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AB Zirvesi öncesi Yunanistan'dan yeni hamle: Türkiye'den jet yanıt!
Yunan hükümeti, 10-11 Aralık’taki kritik AB Liderler Zirvesi öncesinde Lozan’a aykırı şekilde Girit adasının güneydoğusunda ‘askeri eğitim’ gerekçesiyle NAVTEX yayınladı. Türkiye, karşı Navtex ile yanıt verdi.
Yunanistan, bu hafta perşembe ve cuma günleri yapılacak, Türkiye’ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağının ele alınacağı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi gerginlik politikasını arttırıyor.