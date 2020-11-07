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AB ve NATO'dan Joe Biden'a kutlama

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 21:39 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 21:39

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve NATO, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.


AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yazılı açıklamasında AB'nin  ABD'deki seçimleri yakından takip ettiğini ve seçim sürecindeki son gelişmeyi not  ettiklerini belirterek, "AB, Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı  seçilen Kamala Harris'i yeterli oya ulaşmalarından dolayı kutlamaktadır."  ifadesini kullandı.
 
ABD seçimindeki rekor katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren  Michel, şunları kaydetti:
 
"Sonuçların onay sürecini takip ediyoruz ve ABD seçim sisteminin  yakında sonuçları açıklayacağına inanıyoruz. AB bir kez daha güçlü transatlantik  ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle  çalışmaya hazırdır."
 
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yazılı açıklama yaparak  Joe Biden ve Kamala Harris'i seçim zaferlerinden ötürü samimi şekilde kutladığını  bildirdi.
 
Von der Leyen, "AB ve ABD dost ve müttefiktirler. Vatandaşlarımız  derin bağları paylaşmaktadır. Başkan seçilen Biden ile çalışmayı sabırsızlıkla  bekliyorum." ifadesine yer verdi.
 
Avrupa Parlamento Başkanı David Sassoli ise "Yeni Başkan Joe Biden ve  Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e en iyi dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında  bulundu.
 
Sassoli, "Dünyanın özellikle bu zor zamanlarda Avrupa ile ABD arasında  güçlü bir ilişkiye ihtiyacı var. Kovid-19'la mücadele, iklim değişikliği ve  yükselen eşitsizlik konularında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."  açıklamasını yaptı.
 
NATO'dan kutlama
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, "Joe  Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden samimi memnuniyet duyuyorum. Sayın  Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu  biliyorum." ifadesini kullandı.
 
"ABD'nin liderliğinin öngörülemez bir dünyada çok önemli olduğunu"  belirten Stoltenberg, Biden ve Harris ile Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağı  güçlendirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.
 
Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa için iyi  olacağını belirterek, daha iddialı bir Rusya, uluslararası terörizm, siber ve  füze tehditleri ile Çin'in yükselişiyle gelen küresel dengedeki değişim gibi  meydan okumalara karşı bu ortak güce ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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Avrupa Birliği NATO Joe Biden
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