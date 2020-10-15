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AB ve İngiltere, kritik zirve öncesi anlaşmazlıkları gideremedi

AA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 1:27 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 1:27

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir ticaret anlaşmasına varılması için Avrupa Birliği'ne (AB) verdiği sürenin dolmasına az bir süre kalmasına rağmen taraflar arasındaki anlaşmazlığın sürdüğü belirtildi.


Johnson, yarınki AB Liderler Zirvesi öncesi AB Komisyonu Başkanı  Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşme  gerçekleştirdi.
 
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, liderler  Brexit sonrası iki taraf arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin müzakerelerin  son durumunu ele aldı.
 
Görüşmede, bir anlaşmaya varılmasını istediğini belirten Johnson,  ancak son iki hafta içinde fazla bir ilerleme kaydedilmemesi karşısında hayal  kırıklığına uğradığını dile getirdi.
 
Başbakan, zirve sonucunu sabırsızlıkla beklediğini ve İngiltere'nin  bundan sonraki adımını ona göre atacaklarını vurguladı.
 
"Yapılacak çok iş var"
 
AB tarafı ise İngiltere ile bir anlaşmaya varılması için "yapılacak  çok iş" olduğunu vurguladı.
 
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Johnson ile görüşmelerine  ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, bir anlaşma için  uğraşıyor. Ama bu 'ne pahasına olursa olsun' şeklinde bir uğraş değil." ifadesini  kullandı.
 
Balıkçılık, eşit şartlar oluşturulması ve yönetim konularında  koşulların "doğru" olması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Önümüzde yapacak  daha çok iş var." ifadesine yer verdi.
 
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise yarınki AB Konseyi öncesinde bir  anlaşma için müzakere masasında ilerleme elde edebilmek amacıyla bastırdıklarını  belirtti.
 
Brexit Sonrası İlişkiler
 
AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, birlikle ticaret başta olmak  üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. 31 Aralık'ta sona  erecek olan geçiş dönemi boyunca İngiltere, AB kurallarına tabi olmayı  sürdürüyor.
 
İngiliz yetkililer, AB'nin itirazlarına rağmen geçiş dönemini  uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor.  Ancak müzakerelerin tıkanması, olası bir anlaşma şansını giderek azaltıyor.
 
Anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık  2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.
 
Johnson, 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılabilmesi  için AB'ye 15 Ekim'e kadar süre vermişti.

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