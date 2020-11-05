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AB ve İngiltere arasındaki müzakerelerde "çok ciddi" kriz"

AA |  05 Kasım 2020 Perşembe - 0:53 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 0:53

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde "çok ciddi farklılıkların" devam ettiğini bildirdi.


Barnier, sosyal medya hesabından, AB ve İngiltere arasında devam eden  müzakerelere ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye 27 ülkenin temsilcilerine  müzakerelerdeki son durum hakkında bilgilendirmede bulunduğunu belirten Michel  Barnier, "AB'nin çözüm bulma girişimlerine rağmen adil rekabet, ilişkilerin  yönetimi ve balıkçılık alanlarında çok ciddi farklılıklar devam ediyor."  ifadesini kullandı.
 
Barnier, söz konusu konularda uzlaşı sağlamanın herhangi bir ekonomik  ortaklık için zorunlu olduğuna işaret ederek, "AB bütün senaryolara hazır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
AB ve İngiltere temsilcilerinin gelecek hafta Londra'da müzakerelere  devam etmesi bekleniyor.
 
Brexit süreci
 
İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik  Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52  ile Brexit kararı alınmıştı.
 
AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret  olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.
 
AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde, "adil rekabetin  sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu  konuları oluşturuyor.
 
 Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler,  31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.
 
Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına  bağlı kalmayı sürdürüyor.

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