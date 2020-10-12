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AB ülkeleri Rusya'ya yaptırımlar için uzlaştı

12 Ekim 2020 Pazartesi - 17:59 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 17:59

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasında prensipte mutabık kaldı.


Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rus muhalif Aleksey  Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasında prensipte  mutabık kaldı. Almanya ve  Fransa'nın AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki yaptırım önerisine tüm üyeler  destek verdi. Bakanlar, kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması ve Oruç Reis'in  yeniden çalışmalara başlamasını da değerlendirdi. Doğu Akdeniz ve Türkiye konusu  15-16 Ekim'deki AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelecek
 
AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da yaptığı Dış  İlişkiler Konseyi toplantısından sonra gazetecilere açıklama yapan AB Dış  İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Almanya ve  Fransa'nın yaptırım önerisinin tüm üyeler tarafından desteklendiğini söyledi.
 
Borrell, yasaklı kimyasal maddelerin silah olarak kullanımına AB'nin  güçlü bir karşılık vermesini ele aldıklarını belirterek, yaptırımların uygulaması  için teknik hazırlıkların ve belgelerin hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.
  
Yaptırımların Rusya'nın istihbarat örgütünden bazı kişilere yönelik  seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içereceği belirtiliyor.
 
Maraş'ın açılması ve yeni Navtex
 
Borrell, toplantıda kapalı Maraş'ın bir kısmının KKTC tarafından  açılması yönündeki karar ile Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin çalışmaları için  yayınladığı yeni Navtex'in de gündeme geldiğini söyledi.
 
Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi bakanlarının konuyu açtığını  kaydeden Borrell, Maraş'ın açılmasının karşılıklı güveni zedelediğini, gerginliği  artırdığını ve karardan geri dönülmesi gerektiğini savundu. Borrell, KKTC'deki  seçimlerin bitmesinin ardından Kıbrıs sorununun çözümü için BM gözetiminde  görüşmelerin yeniden başlaması için katkı sunmaya hazır olduklarını aktardı.
 
Borrell, Türkiye'nin Akdeniz'deki yeni Navtex ilanını ise "üzüntü  verici" olarak değerlendirdi. Bunun gerginliğin yeniden tırmanmasına sebep  olacağını savunan Borrell, gerginliğin düşürülmesine yönelik çağrılarına devam  edeceklerini dile getirdi.
 
Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin neden  hala başlamadığına ilişkin soru üzerine, "Bunu bilmiyorum ama hazırlık  yapıldığını biliyorum. Diplomatik danışmanlar düzeyinde temaslar olduğunu  biliyorum. Hazırlık görüşmeleri yapıldı. Türkiye'nin yeni Navtex ilanından sonra  ne olacağını merak ediyorum. Bunun faydalı olmadığını düşünüyorum ama buna rağmen  istikşafi görüşmelerin yapılmasını ümit ediyorum." dedi.
 
AB liderlerinin 1-2 Ekim'deki son toplantılarında Türkiye ile  ilişkileri değerlendirdiğini hatırlatan Borrell, Türkiye'nin yeni Navtex duyurusu  sonrası gelişmelerin AB liderlerinin 15-16 Ekim'deki toplantısında da ele  alınacağı bilgisini verdi.
 
Dağlık Karabağ
 
Dağlık Karabağ konusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)  Minsk Grubu Eş Başkanlarından Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian'ın  son durum hakkında bilgi verdiğini aktaran Borrell, çatışmaların durmasını,  müzakerelere dönülmesini, 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkese nasıl katkıda  bulunabileceklerini ele aldıklarını söyledi.
 
Borrell, AB üyelerinin bölgesel aktörlerin çatışmaların durması ve  barışa katkı sağlanması gerektiği konusunda mutabık kaldığını bildirdi.
 
Rusya ve Fransa'nın AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları olarak Dağlık  Karabağ konusunda girişimlerinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Borrell,  AB'nin Navalnıy yaptırımları nedeniyle bunun etkilenmemesi gerektiğini ifade  etti.
 
Toplantıda Belgrad-Priştine Diyaloğu sürecini de konuştuklarını  aktaran Borrell, kısa süre içinde bir sonuca varılmasını ümit ettiklerini, bunun  Batı Balkanlar'ın istikrarı için önemli olduğunu vurguladı.
 

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