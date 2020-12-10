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AB ülkeleri anlaştı! 1,8 trilyon avroluk bütçe...

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 21:09 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 21:22

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, 1,8 trilyon avroluk bütçe ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma paketinde uzlaştı.


AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB  Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
 
Liderlerin, AB'nin 2021-2027 bütçesi ve salgının ekonomik sonuçlarına  karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda "uzlaştıklarına" işaret eden Michel,  "Şimdi uygulamaya başlayabilir ve ekonomilerimizi yeniden inşa edebiliriz."  ifadesini kullandı.
 
Michel, söz konusu paketin AB’nin çevre dostu ve dijital dönüşümüne  katkı sağlayacağına dikkati çekti.
 
AB fonlarının dağıtımının "hukukun üstünlüğü" ilkesine bağlanmasına  karşı çıkan Polonya ve Macaristan, toplam 1,8 trilyon avroluk gelecekteki  bütçeyle kurtarma programını engelliyordu.
 
İki ülke, bu mekanizmanın kendilerine karşı kullanılacağından  çekindikleri için oy birliği gereken bütçe ve kurtarma programı paketini veto  ediyordu.
 
AB Dönem Başkanı Almanya, bu konuda uzlaşı sağlamak üzere taraflar  arasında müzakereler yürütüyordu.
 
  
 

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AB üyesi ülke liderleri 1 8 trilyon avroluk bütçe ve kurtarma paketinde uzlaştı.
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