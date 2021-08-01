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AB, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteğinde bulunuyor

AA |  01 Ağustos 2021 Pazar - 23:31 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 23:31

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki yangınlarla mücadeleye destek için 3 yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi.


AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma  Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun,  Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi  için harekete geçtiği belirtildi.
 
 Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma  varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon  Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.
 
AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin  bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha  fazla yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

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