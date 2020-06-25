AB, Türkiye’ye sınırları açacak mı?

Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz’dan başlayarak dış sınırlarını hangi ülkelere açacağını belirlemeye yönelik, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren liste çalışması yoğun şekilde sürüyor.

AB ülkeleri koronavirüs salgınına ilişkin verileri temel alan iki taslak liste hazırladı. AB ortalamasından daha iyi durumda olan ülkelerin yer aldığı ilk listede 47, ortalaması biraz daha kötü olanların bulunduğu ikinci listede ise 54 ülke yer alıyor.

Ukrayna, Türkiye’ye, Kanada Mısır , Çin, Vietnam ve Avustralya ’nın da yer aldığı ikinci listede yer verildi. İki haftada bir güncellenecek ‘güvenli listenin’ önümüzdeki haftanın başında açıklanması bekleniyor.