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AB, Türkiye ile olumlu ivmeyi devam ettirmek istiyor

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 19:41 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 19:41

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta Brüksel'de yaptığı temaslardan sonra AB ve Türkiye'nin son haftalardaki olumlu ivmeyi devam ettirme konusunda anlaştığını bildirdi.


Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonunda düzenlediği basın  toplantısında, Türkiye-AB ilişkilerinin gündem maddelerinden biri olduğunu, "Türk  makamlarının son AB Konseyi Toplantısı'ndan beri gönderdiği önemli mesajları ve  jestleri not ettik." dedi.
 
Türkiye ile diyalog ve iş birliğini sağlamlaştırmak için temasların  önemini teyit ettiklerini aktaran Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasındaki  istikşafi görüşmelere atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki deniz  anlaşmazlıklarının çözümünün BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde  bulunabileceğini savundu.
 
Borrell, BM öncülüğündeki Kıbrıs müzakerelerinin en kısa sürede  yeniden başlamasının da eşit derecede önem taşıdığını, AB'nin daha önce olduğu  gibi gözlemci olarak müzakerelerde bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.
 
Aralıktaki AB Liderler Zirvesi'nde alınan ve Türkiye'ye yönelik  kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasını öngören kararın hala geçerli olup  olmadığı sorulan Borrell, tüm kararları siyasi değerlendirmelerle aldıklarını  hatırlatarak, "Teknik birimler bunun üzerinde çalışıyor. Liste hazır değil ama  kenara atılmış da değil. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.
 
 İvmeyi devam ettirmede mutabık kalındı
 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun geçen hafta Brüksel'e yaptığı ziyarette  AB'nin aldığı ve verdiği mesajların neler olduğu sorulan Borrell, şunları  kaydetti:
 
"2020'de ilişkilerimizi sıkıntıya sokan tüm konuları gözden geçirdik.  İki taraf da bunların üstesinden gelme, endişeleri paylaşma, birlikte çalışma ve  daha iyi komşuluk konusunda daha iyi bir yol izleme konusunda mutabık kaldı.  Geçen yaz ve sonbaharda ilişkilerimizi zehirleyen konuların bugün durduğunu  söylemekten mutluluk duyuyorum. Türk gemileri ve arama çalışmaları şu anda yok.  Her iki taraf da anlaşmalara varabilmek adına bu ivmeyi devam ettirmek ve olumlu  olarak kullanmak için mutabık kaldı.
 
Bugün, Türkiye-Yunanistan (istikşafi) ön görüşmeleri başladı. Şubat  ortası veya sonunda, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin de  başlamasını ümit ediyoruz. 2020'deki tüm konular zorluydu. İyi bir atmosfer  oluşması için Kıbrıs gibi, deniz yetki alanları gibi tüm konularda sükunet  gerekiyor."
 
  
 

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Josep Borrell AB Türkiye
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